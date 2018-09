Osaka geniet van titel, ondanks alle commotie

Tennisster Naomi Osaka geniet volop van haar eindzege op de US Open, ook al ging het na de finale vooral over alle commotie rond haar Amerikaanse opponente Serena Williams. ,,Het was mijn eerste finale en mijn eerste grandslamtitel, dus ik ben heel blij en besef dat ik iets bijzonders heb gepresteerd”, zei Osaka in Yokohama, waar ze werd gepresenteerd als ambassadeur van het Japanse automerk Nissan. ,,Nee, ik ben niet verdrietig over hoe het is gelopen. Ik heb geen ervaring met het winnen van grandslamfinales en weet dus niet hoe ik me moet voelen.”

Williams (36) kreeg in de tweede set ruzie met umpire Carlos Ramos, wat er zelfs toe leidde dat ze een game moest afstaan aan Osaka. De 23-voudig grandslamkampioene noemde Ramos ,,een dief” en ,,een leugenaar”. De prijsuitreiking werd overschaduwd door boegeroep van het publiek.

Osaka maakte in haar speech op de baan excuses aan de fans in New York. ,,Ik weet dat jullie allemaal kwamen om voor Serena te juichen. Het spijt me dat het zo moest eindigen”, zei de twintigjarige Japanse, die haar cap voor haar ogen trok om haar tranen te verbergen.