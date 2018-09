Verstappen verwacht geen zege in jubileumrace

Max Verstappen is pas 20 jaar, maar rijdt zondag in Singapore al zijn 75e grand prix in de Formule 1. Het bochtige stratencircuit zou zijn bolide van Red Bull moeten liggen, maar de Limburger verwacht geen wonderen. ,,Het is wat optimistisch om te zeggen dat we voor de overwinning gaan, maar we gaan ons best doen. Wie weet komt de auto hier ineens tot leven”, meldde hij aan Verstappen.nl.

Volgens Verstappen komt de auto van Red Bull nog steeds vermogen tekort op de concurrenten Mercedes en Ferrari. ,,Nog meer dan vorig jaar in deze periode. Met enkele rechte stukken hier in Singapore maakt dat het geheel niet ideaal. We zullen desondanks dichter in de buurt zitten dan op andere circuits en ik hoop het Ferrari en Mercedes lastig te maken. Na de kwalificatie op zaterdag weten we meer.”

De Nederlander staat vijfde in het kampioenschap. Hij won dit jaar één keer en dat was de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van zijn renstal. ,,Ik ga proberen top drie te rijden en heb er veel zin in. Maar om heel eerlijk te zijn, zolang ik niet voor de wereldtitel rij, maakt het niet zo veel uit. Of ik dan vijf of zesde wordt, maakt toch geen verschil. Belangrijker is dat we volgend jaar echt meedoen om de titel”, aldus Verstappen. Red Bull beëindigt na dit jaar de samenwerking met Renault. Honda is vanaf 2019 de motorleverancier.

Verstappen kon vorig jaar weinig laten zien in de avondrace op Marina Bay. Hij lag er na de eerste bocht al uit door een crash met de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räkkönen.