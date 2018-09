Wallays pakt dagsucces in Vuelta

De Belgische wielrenner Jelle Wallays heeft de achttiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij versloeg zijn medevluchter Sven Eryk Bystrøm in de eindsprint. Het aanstormende peloton, met wereldkampioen Peter Sagan op kop, kwam in de laatste meters net tekort om het duo nog in te rekenen. De Brit Simon Yates blijft leider in het algemeen klassement.

Jetse Bol kon een lange ontsnappingspoging met Wallays en Bystrøm niet bekronen met de ritzege. De 29-jarige Nederlander moest in de slotfase zijn medevluchters laten gaan. Hij werd 3,5 kilometer voor de finish opgeslokt door het jagende peloton.

De achttiende etappe ging over 186 kilometer van Ejea de los Caballeros naart Lleida. De gehele rit verliep over een vrijwel vlak parcours.