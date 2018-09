Wielrenster Van Dijk tekent bij Trek

Wielrenster Ellen van Dijk stapt over naar de nieuwe vrouwenploeg van Trek. De 31-jarige rijdster heeft een contract ondertekend voor twee jaar, tot eind 2020, bij de Amerikaanse wielerploeg. ,,Eindelijk kan ik dit opwindende nieuws met iedereen delen. Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging”, liet Van Dijk op Twitter weten.

Van Dijk is bezig aan haar tweede seizoen bij Team Sunweb. Ze werd vorige maand in Glasgow voor de derde keer op rij Europees kampioene tijdrijden. De 31-jarige Van Dijk werd eerder dit jaar ook Nederlands kampioene. In 2013 pakte ze in Florence de wereldtitel. Op de Spelen van Rio bleef ze door een val net buiten de medailles.