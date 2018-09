Zeilster De Geus naar derde plek in Japan

Windsurfster Lilian de Geus ligt bij de wereldbekerwedstrijden op het olympische zeilwater van Tokio 2020 weer op koers voor een podiumplaats. De wereldkampioene in de RS:X-klasse klom in de tussenstand van de zesde naar de derde plaats. In de twee races die donderdag in Enoshima werden gevaren, eindigde ze respectievelijk als achtste en derde.

De Chinese Peina Chen gaat aan kop met 30 punten, gevolgd door de Britse Bryony Shaw (33). De Geus staat derde met 39 punten.

Bij de mannen handhaafde Kiran Badloe zich aan kop, ondanks een zeventiende plek in de zevende race. Dat is vooralsnog zijn schrapresultaat. In race acht kwam Badloe als vierde over de finish. Dorian van Rijsselberghe zakte van de derde naar de zevende plaats in de stand, door twee keer slechts als 21e te eindigen. De tweevoudig olympisch kampioen had al een nog slechter resultaat staan, 24e.