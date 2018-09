Bogaerts haalt zege binnen voor Red Sox

Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een overwinning op Toronto Blue Jays geholpen. De 25-jarige Arubaan, international van Oranje, liep in de achtste inning het winnende punt binnen: 4-3. Bogaerts was begonnen met een tweehonkslag, slaagde er vervolgens in het derde honk te stelen en kon de thuisplaat bereiken nadat Yangervis Solarte van de Blue Jays een ogenschijnlijk makkelijke vangbal uit zijn handschoen had laten vallen.

,,Ik moest proberen om dat derde honk te stelen”, zei Bogaerts. ,,Het was een gokje waard en het lukte.” De korte stop van de Red Sox zette de Blue Jays daardoor onder druk, met een fout van Solarte tot gevolg. Het leidde tot zege nummer 101 dit seizoen van de ploeg uit Boston. De Red Sox zijn als enige al zeker van een plek in de play-offs van de MLB. Vijf jaar geleden won Bogaerts als uitblinkende ‘rookie’ met zijn ploeg de World Series.