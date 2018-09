Dressuurruiters buiten de medailles in Tryon

De Nederlandse dressuurruiters hebben bij de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon nog niet voor medailles kunnen zorgen. Het goud in de Grand Prix Special ging naar de Duitse Isabell Werth met een score van 86,246.

Met Bella Rose pakte de 49-jarige Duitse de titel voor de Amerikaanse Laura Graves (81,717) en de Britse titelverdedigster Charlotte Dujardin (81,489). Voor Werth is het de derde keer dat ze goud pakt bij de Wereldruiterspelen op de Grand Prix Special. Eerder won ze goud in 1994 in Den Haag en in 2006 in Aken. Afgelopen week pakte de Duitse voor de vierde keer het teamgoud. De Nederlandse ploeg eindigde als vijfde.

Edward Gal eindigde met Glock’s Zonik als zevende met een score van 77,751. Hans Peter Minderhoud werd met een score van 72,052 twintigste met Glock’s DreamBoy. Madeleine Witte-Vrees eindigde met Cennin als 22e met een score van 71,489. Emmelie Scholtens werd met Apache 25e met 70,562. Alleen de eerste vijftien gaan door naar de finale.