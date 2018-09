Groenewegen met macht naar zege in Vlaanderen

Dylan Groenewegen heeft de 103e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam geschreven. In het Vlaamse Koolskamp legde de Amsterdamse wielrenner van LottoNL-Jumbo alle concurrentie het zwijgen op. Op ruime afstand kwam de Duitser John Degenkolb en de Belg Jasper Stuyven, beiden namens Trek, over de eindstreep.

De Duitser André Greipel was eerder in de 186 kilometer lange eendagskoers al uitgestapt. In de massasprint liet Groenewegen andermaal zijn klasse zien. De 25-jarige Nederlandse sprinter kon al voor de streep het zegegebaar maken.

Groenewegen volgt de Colombiaan Fernando Gaviria op. In 2016 won ook een Nederlander het Vlaanderens kampioenschap. Raymond Kreder sprintte destijds naar de zege.