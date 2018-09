Kruijswijk: ik kon mooi mijn karretje aanhaken

Wielrenner Steven Kruijswijk pakte met zijn aanval op de slotklim in de negentiende etappe van de Ronde van Spanje veel seconden terug in de strijd om een podiumplek. Met nog één zware bergetappe zaterdag te gaan, staat hij derde achter de Britse klassementsleider Simon Yates en de Spanjaard Alejandro Valverde . ,,Ik hoop dat ik het morgen kan bevestigen”, zei de Brabander.

,,Vandaag ging het iets beter dan twee dagen geleden”, stelde de wielrenner van LottoNL-Jumbo. ,,Mijn ploeggenoot George Bennett ging achter Nairo Quintana aan en ik zei dat hij door moest rijden. Het verraste me dat Yates er ineens aan kwam, maar hij kwam alleen en dat was gunstig. Hij reed voor tijdwinst en Thibaut Pinot voor de overwinning. Zo kon ik mooi mijn karretje aanhaken. Soms moet het ook een beetje meezitten.”

Kruijswijk zag dat Yates van de klassementsrenners duidelijk de sterkste was. ,,Ik zei tegen hem dat ik niet harder kon. Als hij zo doorgaat, wint hij de Vuelta.” De ene dag is de andere niet in deze Ronde van Spanje, benadrukte hij. ,,Het enige dat alle dagen hetzelfde is, is dat Yates supersterk is.”

De kopman van LottoNL-Jumbo verwacht dat de laatste bergetappe heel slopend gaat worden. ,,Ik zal slim moeten koersen en niet te gulzig moeten zijn met mijn krachten. Ik voel toch dat we in de laatste week zitten. Als je morgen te vroeg je kaarten op tafel legt, kom je jezelf op de laatste klim tegen.”

In de strijd om een podiumplek heeft Kruijswijk 17 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 31 seconden op de Colombiaan Miguel Ángel Lopez. ,,Ik hoop dat de benen morgen weer goed zijn.”