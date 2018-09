Verstappen tweede in eerste training Singapore

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de tweede tijd geklokt. Alleen zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo was sneller op het stratencircuit van Marina Bay. De Red Bull-coureurs bewezen dat hun bolide in de bochtige straten van Singapore de strijd kan aangaan met de doorgaans snellere Ferrari’s en Mercedessen, die over meer vermogen beschikken.

Het snelste rondje van Ricciardo ging in 1.39,711. Verstappen gaf twee tienden toe op de Australiër, die na dit seizoen naar Renault verhuist. Sebastian Vettel noteerde in de Ferrari de derde tijd. De Duitser was 0,286 seconde minder snel dan Ricciardo. WK-leider Lewis Hamilton gaf als nummer zes ruim 1,5 seconde toe. De Brit van Mercedes, twee weken geleden winnaar op Monza, heeft in het WK dertig punten voorsprong op Vettel.

Diverse coureurs spinden op het hobbelige asfalt, maar onder anderen Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton wisten hun bolide wel heel te houden. Dat gold niet voor Charles Leclerc, die na dit seizoen promotie maakt van Sauber naar Ferrari. De twintigjarige coureur uit Monaco reed te dicht langs de muur en daardoor brak zijn rechtervoorwiel af.

Later op vrijdag volgt de tweede vrije training, zaterdag staan de laatste training en aansluitend de kwalificatie op het programma. Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich als tweede voor de avondrace in Singapore. Hij werd daarin al voor de eerste bocht in de mangel genomen door de Ferrari’s van Vettel en Räikkönen. Ze vielen daardoor alle drie uit.