Volleyballers verslaan China op WK (3)

De Nederlandse volleyballers hebben de eerste zege op het WK in Bulgarije en Italië geboekt. Oranje klopte China in vier sets: 3-1 (25-21 25-13 23-25 25-13).

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen herstelde zich knap van de verloren eerste wedstrijd op de mondiale eindronde tegen Canada (0-3). Met dank aan de winst op China vergrootte Oranje de kans op een plaats bij de eerste vier van de poule, die recht geeft op een langer verblijf op het WK.

Nederland, de nummer 25 van de wereld, speelt zaterdag tegen olympisch kampioen Brazilië. Daarna fungeren Frankrijk (zondag) en Egypte (maandag) nog als tegenstander in poule B. Oranje zal de komende dagen vooral China en Egypte achter zich proberen te houden. Beide ploegen zijn nog puntloos.

China opende veelbelovend en nam een voorsprong van 4-0 in de eerste set. Daarna kon de nummer twintig van de wereldranglijst tot aan het einde van de derde set niet meer voorkomen dat Nederland de wedstrijd domineerde. Even leek het nog spannend te worden, toen Oranje een voorsprong verspeelde en de derde set aan China moest laten. Maar in de vierde set werden de krachtsverschillen al snel weer duidelijk. Nederland nam snel een voorsprong van 12-6 en liet die niet meer in gevaar komen.

,,Hier ben ik heel blij mee”, reageerde bondscoach Vermeulen voor de camera van Ziggo Sport. ,,De jongens hebben zich uitstekend aan het tactische plan gehouden. Ik vond ook dat we heel goed en agressief speelden.” Vermeulen wilde het nog niet hebben over de afsluitende groepswedstrijd tegen Egypte, waarin zijn ploeg wellicht een vierde plaats kan veiligstellen. ,,Ik leef van dag tot dag. Eerst morgen Brazilië, dan tegen Frankrijk en dan pas tegen Egypte.”