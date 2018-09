Zeilers blijven aan de kant in Japan

De Nederlandse zeilers hebben vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden op de olympische locatie voor Tokio 2020 werkloos moeten toekijken. Vanwege regen en gebrek aan wind was er amper actie op het water bij Enoshima. Alleen de mannen in de Laser-klasse konden een race varen, zonder Nederlandse inbreng.

Marit Bouwmeester, Daphne van der Vaart en Maxime Jonker gingen in de Laser Radial ook het water op, maar hun geplande races werden afgeblazen. De andere zeilers van Oranje bleven allemaal aan de kant.

Zaterdag zijn de medalraces in de RS:X-klasse, met volop kansen op Nederlands eremetaal. Windsurfer Kiran Badloe gaat bij de mannen aan kop, bij de vrouwen neemt wereldkampioene Lilian de Geus de derde plek in. Met een eindklassering in de top zeven verzekert De Geus zich al van een olympisch startbewijs. Voor wereldkampioen Dorian van Rijsselberghe is een medaille buiten bereik.

Bouwmeester staat tweede in de Laser Radial. Van der Vaart (vijfde) en Jonker (zesde) hebben ook zicht op een medaille. Voor hen staan zaterdag drie reguliere races op het programma, de medalrace is zondag.