Zwemsters pakken drie keer zilver in Doha

Bij de tweede wereldbeker zwemmen in Doha hebben de Nederlandse zwemsters drie keer genoegen moeten nemen met zilver. Ranomi Kromowidjojo moest op de 50 meter vlinderslag alleen Sarah Sjöström voor zich dulden. De Zweedse was in 25,22 ruim sneller dan de 25,76 van Kromowidjojo.

Femke Heemskerk leed eveneens een nederlaag tegen Sjöström. De 25-jarige Zweedse won de 200 meter vrije slag in 1.56,32. Heemskerk pakte zilver in 1.56,92.

Kira Toussaint werd een dag na de zege op de 50 meter rugslag afgetroefd op de 100 meter rugslag. De Hongaarse Katinka Hosszú was de snelste in 59,63. Toussaint zat daar met 1.00,05 vlak achter.

Op de gemengde 4×100 meter vrije slag-estafette was er wel goud voor Nederland. Kyle Stolk, Jesse Puts, Heemskerk en Kromowidjojo waren in 3.30,81 ruim sneller dan Hongarije en China. Stolk en Mathys Goosen misten op de 100 meter vrije slag net het podium met een vierde en vijfde plaats. De winst ging naar de Amerikaan Blake Pieroni. Puts eindigde in 25,83 als vierde op de 50 meter rugslag.