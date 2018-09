Kelderman: tevreden met top tien

Wilco Kelderman herstelde zich van een tegenvallende tweede week in de Vuelta met knappe klasseringen in de laatste twee bergritten: zevende in negentiende en zesde in twintigste rit. De kopman van Sunweb klom ermee naar de tiende plaats in het algemeen klassement.

,,Dat was het doel van deze etappe. Mooi dat het is gelukt, want het was een superlastige etappe. Ik heb alles gegeven en ben blij met de top tien”, zei hij aan de finish op de Coll de la Gallina in Andorra.

Kelderman merkte in de tweede week van de Ronde van Spanje dat zijn voorbereiding toch te gebrekkig was geweest, het gevolg van blessures. Hij raakte het zicht op een topklassering kwijt. ,,Toch heb ik deze ronde alles goed gedaan. Ik heb geen pech gehad en ben niet gevallen. Ik was in de tweede week gewoon niet goed genoeg. Dit was het hoogst haalbare. Ik ben vooral blij dat ik weer lekker kan koersen. De WK wielrennen komen er aan en daar kijk ik echt naar uit.”