Kruijswijk alsnog naast het podium in Vuelta

Steven Kruijswijk is in de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje alsnog van het podium geduikeld. De renner van LottoNL-Jumbo begon als nummer drie van het klassement aan de laatste zware bergetappe van de Vuelta, maar verloor in de slotklim naar de Coll de la Gallina in Andorra te veel tijd op de Colombiaan Miguel Ángel López en de jonge Spanjaard Enric Mas.

De Nederlander profiteerde wel van een inzinking bij Alejandro Valverde, waardoor hij op de vierde plaats belandde in het klassement. Die plek zal naar alle waarschijnlijkheid ook zijn eindklassering zijn, want de laatste etappe op zondag naar Madrid is traditioneel een parade zonder tijdsverschillen.

Mas won de etappe voor López, klassementsleider Simon Yates eindigde als derde en behield de rode trui. De Brit zal de Vuelta zondag winnen. Kruijswijk kwam als zevende binnen op 1.15 van Mas, kort achter Wilco Kelderman.

Bauke Mollema kleurde de rit door Andorra met maar liefst zes beklimmingen. De Groninger deed er alles aan om de bergtrui af te pakken van de Belg Thomas De Gendt en was voortdurend in de aanval bergop. De Gendt reed echter attent mee en hield zijn voorsprong in punten vast.

López en Mas trokken samen ten aanval op de slotklim van de buitencategorie. Yates sprong naar het duo toe, maar moest later lossen. De renner van Mitchelton-Scott reed in eigen tempo naar de derde plaats, wetende dat zijn rode trui veilig was.

Kruijswijk kon niet aanhaken en verloor steeds meer seconden op het leidende duo. De krachten vloeiden langzaam weg uit het tanige lijf van de Brabander. Kelderman haalde Kruijswijk vlak voor de finish nog in. Valverde kwam als tiende boven op ruim drie minuten en zakte weg van de tweede naar de vijfde plaats. In het algemeen klassement heeft Yates een marge van 1 minuut en 46 seconden op de nieuwe nummer twee Mas. López is derde op 2.04 en Kruijswijk vierde op 2.54.