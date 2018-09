Kruijswijk verliest ‘eerlijk gevecht’

Steven Kruijswijk reed voor wat hij waard was in de twintigste en voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje, maar het was niet genoeg om zijn derde plaats en daarmee een plek op het podium vast te houden. De Colombiaan Miguel Ángel López en de Spanjaard Enric Mas klommen beter op de laatste berg in Andorra en passeerden de Nederlander. ,,Drie man zijn sterker, er zat niet meer in. Ik heb gedaan wat ik kon”, zei hij aan de meet bovenop de Coll de la Gallina.

Hij haalde wel Alejandro Valverde in, die instortte op de slotklim en veel tijd verloor. ,,Hij zakte erdoorheen, maar helaas glippen die andere twee er nog voorbij. Uiteindelijk is het een eerlijke strijd geweest, want Simon Yates, López en Mas waren beter”, aldus de kopman van LottoNL-Jumbo, die normaal gesproken de Vuelta als vierde zal beëindigen.