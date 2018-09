Moscon wint eerste koers na schorsing

De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon heeft in zijn eerste koers na afloop van een lange schorsing meteen toegeslagen. De renner van Team Sky zegevierde in de Italiaanse wedstrijd Coppa Agostini. Hij won na een rit over 199 kilometer in Lissone de sprint naar de finishlijn van zijn medevluchter Rein Taaramäe (Direct Energy). De Italiaan Enrico Gasparotto (Bahrein Merida) arriveerde als derde.

Moscon mocht vijf weken niet in actie komen. De internationale wielrenunie UCI legde de renner van Sky die straf op omdat hij in de vijftiende etappe van de Tour de France een klap uitdeelde aan de Fransman Elie Gesbert. Moscon werd daarna uit de Tour gezet. De Italiaan bood naderhand uitgebreid zijn excuses aan, maar de UCI was onverbiddelijk.

De schorsing van Moscon liep afgelopen woensdag af. Drie dagen later nam hij sportieve revanche.