Ook Bouwmeester voldoet aan eisen Tokio 2020

Na windsurfster Lilian de Geus heeft ook Marit Bouwmeester voldaan aan de kwalificatie-eisen voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. De olympisch- en drievoudig wereldkampioene in de Laser Radial-klasse is bij de wereldbekerwedstrijd op het olympische water van Enoshima nog voor de medalrace al zeker van ten minste het zilver. Een plaats bij de beste vier was de eis zodat het Watersportverbond nu ook Bouwmeester kan voordragen bij NOC*NSF.

Bouwmeester gaat aan kop met 28 punten, gevolgd door de Zweedse Josefin Olsson met 46 punten. ,,Ik ben hierheen gekomen met twee doelstellingen: Tokio zo goed mogelijk leren kennen voor de Olympische Spelen, terwijl deze week ook meetelde voor de kwalificatie. Ik sla twee vliegen in één klap en ben dus heel tevreden”, vertelde de Friezin, die bij de WK in Aarhus in augustus genoegen moest nemen met zilver. ,,Ik heb nu alle vrijheid om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans zo groot mogelijk te maken om in 2020 weer goud te winnen.”

Daphne van der Vaart (vijfde) en Maxime Jonker (tiende) mogen zondag ook nog terugkomen voor de medalrace.

Nicholas Heiner begint in de Finn-klasse als leider aan de slotdag. Hij klom na een moeizame week naar die positie dankzij de derde, zevende en tweede plaats in de races van zaterdag. ,,Zonder incidenten had ik een stuk verder voorgestaan op de concurrentie, maar al met al is dit een goed optreden tot dusverre. En wat er morgen ook gebeurt, ik denk dat we er op zeiltechnisch gebied met kop en schouders bovenuit staken en dat geeft een hoop vertrouwen”, aldus Heiner, die regerend olympisch kampioen Giles Scott uit Groot-Brittannië achter zich houdt.

Afrodite Zegers en Anneloes van Veen gaan in de 470-klasse eveneens de medalrace in vanuit de koppositie. Het duo finishte zaterdag als derde en vijfde.

In de 49erFX voeren Annemiek Bekkering en Annette Duetz een lastige medalrace. Ze finishten als zevende, ook hun positie in het eindklassement.