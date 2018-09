Springruiter Jur Vrieling neemt wel deel aan de Wereldruiterspelen, hoewel hij vrijdag op een concours in het Belgische Lanaken geblesseerd is geraakt. Bij een val van zijn paard kwam hij op een hindernis terecht. Vrieling liep daarbij scheurtjes in enkele ribben op.

Het weerhoudt hem er niet van in het vliegtuig naar het Amerikaanse Tryon te stappen. Met de steun van een fysiotherapeut verwacht Vrieling voldoende fit te zijn om komende week voor Nederland in de ring te verschijnen.