Verstappen slechts 6e in derde vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag in de derde vrije training van de GP van Singapore in de Formule 1 slechts de zesde tijd neergezet. De Nederlander van Red Bull, vrijdag nog goed voor de tweede en de derde tijd, gaf meer dan een seconde toe op Sebastian Vettel, de Ferrari-coureur die een tijd van 1.38,054 realiseerde. De Duitser werd gevolgd door de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes.).

Hamilton is de leider in de WK-stand, voor Vettel en Räikkönen. Verstappen was vrijdag al niet tevreden ondanks zijn toen betere klasseringen op het stratencircuit van Marina Bay.

Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo liet zaterdag de vijfde tijd noteren. Later op de dag is de kwalificatie.