Volleyballers verslaan grootmacht Brazilië

De Nederlandse volleyballers hebben op het WK in Bulgarije een sensationele zege geboekt op Brazilië. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen won in Ruse met 3-1 van de regerend olympisch kampioen én nummer 1 van de wereldranglijst. Het was na de zege op China de tweede groepswinst voor Oranje, dat zo goed als zeker doorgaat naar de tweede ronde.

Oranje troefde de Zuid-Amerikaanse grootmacht af op vrijwel alle fronten; aanvallend, blokkerend en serverend. De eerste set was Brazilië nog iets sterker (21-25), maar in de daaropvolgende drie bedrijven overklaste Nederland de drievoudig wereldkampioen: 25-20 25-20 25-21. Met name Wouter ter Maat was op dreef in het slot van de vierde set met snoeiharde en rake opslagen.

De ‘Lange Mannen’ van Vermeulen stegen boven zichzelf uit tegen Brazilië, dat zich geen raad wist met het gevarieerde en energieke spel van het Nederlands team en op momenten zelfs knullig punten verspeelde. ‘Man of the match’ was spelverdeler Daan van Haarlem, hij nam het team bij de hand. In de aanval waren Thijs ter Horst, Maarten van Garderen, Michael Parkinson en Ter Maat trefzeker, in het blok viel Parkinson op met vier punten.

,,Ongelooflijk”, zei een beduusde Van Haarlem voor de camera van Ziggo Sport. ,,Dit was absoluut onverwacht, maar wel verdiend. Het besef moet nog komen, maar we deden het echt fantastisch. Wij kwamen steeds beter in de wedstrijd en zij knakten.” Van Garderen noemde de overwinning de mooiste uit zijn carrière. ,,Deze gaan we nooit meer vergeten.”