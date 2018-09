Wood nieuwe leider KLM Open

De Engelse golfer Chris Wood is na de derde dag van het KLM Open de nieuwe leider. Hij loste met een ronde van 65 slagen (zes onder par) op The Dutch in Spijk Ashun Wu af. De Chinees raakte zijn koppositie kwijt na een ronde van 71 slagen (level par).

Wu staat nog wel tweede in de tussenstand, maar heeft twee golfers naast zich. De Japanner Hideto Tanihara rukte op naar de gedeelde tweede plaats met een ronde van 63 slagen (-8). De 39-jarige Tanihara noteerde acht birdies op zijn kaart. De Engelsman Jonathan Thomson handhaafde zich met een ronde van 68 slagen eveneens bovenin. Het trio op de tweede plaats heeft één slag meer dan Wood, die op -13 staat.

Beste Nederlander is Max Albertus op de gedeelde 43e plaats op -2. Hij noteerde 71 slagen in zijn derde ronde.