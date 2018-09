Derde wereldtitel op rij voor triatleet Mola

Triatleet Mario Mola heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel behaald op de standaard afstand, voorheen olympische afstand. De Spanjaard eindigde in de laatste wedstrijd van de WK-series in Gold Coast in Australië na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen als tweede achter de Fransman Vincent Luis. Richard Murray uit Zuid-Afrika eindigde als derde.

,,Ik ga er volgend jaar een vierde titel aan proberen toe te voegen”, aldus Mola, die uitkwam op 6081 punten. Luis werd in de eindstand tweede en de Australiër Jacob Birtwhistle derde. De Nederlander Marco van der Stel, als 43e gefinisht in Gold Coast, eindigde als 41e met 708 punten.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel zaterdag naar de Britse Vicky Holland. De Nederlandse Rachel Klamer eindigde in de laatste wedstrijd als 24e en zakte daardoor naar de tiende plaats in de eindrangschikking.