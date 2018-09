Goud voor zeilsters Zegers en Van Veen

Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Enoshima goud behaald. Het Nederlandse zeilduo deed dat zondag in de 470-klasse zonder te varen. De organisatie kon de medalrace vanwege een gebrek aan wind niet door laten gaan.

Zegers en Van Veen gingen na acht races met 29 punten aan de leiding. De Japanse vrouwen Ai Kondo Yoshida en Miho Yoshioka volgden met 33 punten, voor de Italiaanse zeilsters Benedetta Di Salle en Alessandra Dubbini met 34 punten. Dat is nu ook de eindstand. ,,Gewonnen zonder te varen, dus dat is wel een beetje gek”, aldus Veen. ,,We mogen niet klagen natuurlijk.”

In de overige klassen zijn de medalraces uitgesteld.

Windsurfster Lilian de Geus verzekerde zich zaterdag in de RS:X-klasse van de tweede plaats en stelde daarmee deelname aan de Olympische Spelen van 2020 veilig. Marit Bouwmeester is in de de Laser Radial-klasse zeker van ten minste het zilver en mag daardoor over twee jaar ook meedoen in Tokio. In de andere olympische klassen met Nederlandse medaillekandidaten loopt de olympische kwalificatieprocedure minimaal nog door tot in 2019.