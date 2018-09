Herlings: heb als een monnik geleefd

Met het veroveren van de wereldtitel in de MXGP zag motorcoureur Jeffrey Herlings het doen van opofferingen beloond worden. ,,Ik heb wel een beetje als een monnik geleefd”, bekende Herlings, die zondag in Assen beide manches won.

De 24-jarige Herlings heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in zijn jeugd ook van het leven heeft genoten. Toch heeft hij zijn leefstijl aangepast en met succes. ,,Nu ging ik niet meer ’s avonds wat drinken met een meisje of loempia’s eten met vrienden op de kermis”, aldus Herlings. ,,Het was nu opstaan, eten, trainen, terug en weer trainen. En dan de beentjes omhoog om energie te sparen.”

Er moest wel iets heel geks gebeuren, wilde Herlings de wereldtitel nog mislopen. En toch had hij een week vol spanning. ,,Ik heb bij talkshows gezeten en heel veel interviews gedaan. Dat heeft zijn tol geĆ«ist en ik heb weinig slaap gehad. Ik zat maar te piekeren en wilde elke dag ook heelhuids doorkomen, want ik heb natuurlijk een verleden met blessures”, aldus Herlings.

Verwacht Herlings nu ook dat hij in aanmerking komt voor de titel Sportman van het Jaar? ,,Ik hoop het wel. Maar ik moet eerst maar eens genomineerd worden. Het zou prachtig zijn voor de sport. Men heeft gezien hoe hard het eraan toegaat. De laatste weken is er veel aandacht voor, al zal het geen voetbal of Formule 1 worden. Maar alle aandacht is goed.”