Herlings met overmacht naar wereldtitel MXGP

Jeffrey Herlings heeft op indrukwekkende wijze de wereldtitel veroverd in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. De 24-jarige Brabander won met groot vertoon van macht de eerste manche van de GP van Assen.

Herlings moest voor eigen publiek minimaal zestiende (goed voor vijf punten) worden om de titel veilig te stellen.

Voor eigen publiek reed Herlings niet op safe. Hij liet de koppositie even aan de Italiaan Antonio Cairoli, maar nam die al snel over. Met de ronde liep Herlings verder uit en van spanning was geen enkele sprake op het TT-circuit, dat speciaal was omgebouwd. Naar schatting waren er zo’n 40.000 toeschouwers aanwezig in Drenthe.

Tijdens de afgelopen zes grands prix won Herlings zowel de eerste als de tweede manche. Op 1 juli, tijdens de GP van Indonesiƫ, moest hij voor het laatst iemand voor zich dulden. Dat was de Cairoli, die in Assen op grote afstand als tweede eindigde.

Herlings, de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de MXGP, is dit seizoen een klasse apart in de MXGP. Van de negentien grands prix won hij er zestien.

,,Het is een droom die werkelijkheid wordt”, sprak Herlings tegenover de NOS. ,,Om dit te doen voor thuispubliek is prachtig. Dit is de Formule 1 van de motorcross. Hoger dan dit is niet haalbaar, dus dit is super.”