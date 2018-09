Mayer verbetert wereldrecord op tienkamp

Kévin Mayer heeft het wereldrecord op de tienkamp aangescherpt. De 26-jarige atleet kwam tijdens wedstrijden in het Franse Talence tot een totaal van 9126 punten. Het oude record was in het bezit van Ashton Eaton. De Amerikaan verbaasde drie jaar geleden tijdens het WK in Peking met 9045 punten.

Mayer is de regerend wereldkampioen op de tienkamp. De Fransman won zilver op de laatste Spelen in Rio de Janeiro en veroverde dit voorjaar de wereldtitel indoor op de zevenkamp. Op de EK in Berlijn stelde hij vorige maand teleur. Na drie ongeldige sprongen bij het verspringen moest Mayer de strijd staken.

De Nederlander Pieter Braun eindigde als vierde met 7965 punten.