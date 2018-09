Mollema strijdlustigste renner in Vuelta

Bauke Mollema is toch nog in de prijzen gevallen in de Ronde van Spanje. De Nederlander werd verkozen tot meest strijdlustigste renner van de Vuelta.

Mollema werd na afloop van de laatste etappe op het podium uitgenodigd. Hij ontving een bokaal met een groen rugnummer. Mollema verscheen zonder ambities voor een goed klassement aan de start van de Ronde van Spanje. Hij wilde graag een rit winnen en ging voortdurend in de aanval.

Mollema boekte geen etappezege, maar streed tot de voorlaatste rit om de bergtrui. Thomas de Gendt haalde echter net meer punten dan de Nederlander die als tweede in het bergklassement eindigde.