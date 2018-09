Hsieh Su-wei heeft het tennistoernooi van Hiroshima op haar naam geschreven. De 32-jarige Taiwanese was in de finale in twee sets te sterk voor de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova: 6-2 6-2.

Voor Hsieh, die als tweede was geplaatst, betekende het haar derde titel op de WTA Tour. In 2012 was ze de beste in Kuala Lumpur en Guangzhou. Anisimova stond nog niet eerder in de finale op het hoogste tennisniveau voor vrouwen.