Van der Haar wint bij start veldritseizoen

Lars van der Haar heeft de eerste veldrit van het seizoen gewonnen. De Nederlander van Telenet-Fidea Lions was de beste in de Brico Cross van Geraardsbergen. Van der Haar was in de slotfase wereldkampioen Wout van Aert voorbijgereden. De Belg kampte na een val met materiaalpech, wisselde van fiets maar kon na nog een val niet meer terugkeren aan kop van de wedstrijd. De Belg Daan Soete werd derde.

Van der Haar erkende dat hij, toen Van Aert er vandoor was gegaan, vooral aan de tweede plaats had gedacht. ,,Dat lijkt me logisch als je hem hier zag rondrijden. Het ging allemaal zo gemakkelijk bij hem. Het was overduidelijk dat hij de allersterkste was vandaag.” Maar pech voor de Belg betekende geluk voor de Nederlander. ,,Ik heb mijn kans gepakt. Ik had mijn cross goed ingedeeld, zodat ik nog wat kracht en energie over had voor de finale. Toen ik in de slotronde hoorde dat hij opnieuw een fout gemaakt had, wist ik dat het binnen was. Fijn om het seizoen zo te beginnen.”

Bij de vrouwen ging de zege naar Eva Lechner. De Italiaanse reed van start tot finish voorop. Haar landgenote Alice Maria Arzuffi eindigde als tweede, de Nederlandse Ceylin Alvarado del Carmen werd derde.