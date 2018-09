Van der Mark tweede in Portimão

Wegracer Michael van der Mark is voor de negende keer op het podium beland van een race in het WK Superbike. De Nederlander eindigde zondag op zijn Yamaha als tweede op het circuit van Portimão. Hij moest alleen Jonathan Rea (Kawasaki) uit Noord-Ierland voor laten gaan.

Van der Mark eindigde zaterdag als derde in Portugal, achter Rea en de Italiaan Marco Melandri (Ducati). Van der Mark blijft derde in de WK-stand maar verkleinde zijn achterstand op de Britse nummer twee Chaz Davies tot twintig punten. De ongenaakbare Rea heeft al twaalf races gewonnen en lijkt op weg naar de wereldtitel in de klasse voor zware motoren.