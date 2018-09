Verstappen aast op de winst in Singapore

Max Verstappen aast in de Grote Prijs van Singapore op de winst. De Nederlandse coureur van Red Bull begint de avondrace op het stratencircuit van Marina Bay vanaf de tweede plek. ,,Als ik bij de start een meter pak op Lewis Hamilton en daardoor aan de leiding kan komen, heb ik een goede kans om te winnen. Want op dit circuit is het moeilijk inhalen”, zei Verstappen na de kwalificatie.

De twintigjarige coureur werd daarin geplaagd door allerlei problemen met de Renault-motor in zijn bolide, maar toch slaagde Verstappen erin de tweede tijd neer te zetten. Alleen Hamilton was in de Mercedes sneller dankzij een ,,magisch” rondje, zoals de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand het zelf noemde.

Vorig jaar startte Verstappen in Singapore ook vanaf de tweede plek, maar hij werd toen voor de eerste bocht in de mangel genomen door de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Alle drie moesten ze direct de strijd staken. Vettel, op dertig punten van Hamilton de nummer twee van het WK, begint om 14.10 uur Nederlandse tijd als derde aan de race.