Verstappen tweede in Grote Prijs Singapore

Max Verstappen is voor de zesde keer dit seizoen op het podium geëindigd in een Formule 1-wedstrijd. De Nederlandse coureur van Red Bull moest in de Grote Prijs van Singapore alleen de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) voor zich dulden. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) eindigde als derde. In die volgorde waren de coureurs op het stratencircuit van Marina Bay ook aan de wedstrijd begonnen.

De vijftiende grand prix van dit seizoen verliep weinig spectaculair. Vettel passeerde Verstappen bij de start, maar de Limburger sloeg na een goede pitstop direct terug en bleef Vettel bij het uitkomen van de pitstraat net voor.

Hamilton vergrootte dankzij zijn 69e overwinning in de Formule 1 en zijn zevende dit seizoen zijn voorsprong op Vettel tot 40 punten: 281 om 241. Verstappen blijft vijfde met 148. De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) finishte als vijfde en is met 174 punten derde, voor zijn landgenoot Valtteri Bottas van Mercedes met 171 punten.

Verstappen kende zaterdag in de kwalificatie de nodige problemen. Ondanks allerlei problemen met de Renault-motor in zijn bolide, wist hij de tweede tijd neer te zetten. Verstappen hoopte zondag het verschil te maken bij de start, maar dat lukte niet. Op de sterke pitstop na bleef spektakel op het circuit in Singapore, waar het lastig inhalen is, uit. Vorig jaar verliep de race nog spectaculair. Verstappen, die toen ook als nummer twee van start ging, werd toen voor de eerste bocht in de mangel genomen door de Ferrari’s van Vettel en Räikkönen. Alle drie vielen ze daardoor gelijk uit.

Eerder dit jaar eindigde de twintigjarige Verstappen op het podium in Spanje (3e), Canada (3e), Frankrijk (2e), Oostenrijk (1e) en België (3e). Na zondag staan dit seizoen nog zes wedstrijden in de Formule 1 op het programma.