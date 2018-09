Verstappen: tweede plek maximaal haalbare

Max Verstappen keek met een tevreden gevoel terug op de Grote Prijs van Singapore, waar hij voor de zesde keer dit seizoen op het podium eindigde bij een Formule 1-wedstrijd. De Nederlandse coureur van Red Bull moest alleen de Brit Lewis Hamilton voor zich dulden.

,,Het is jammer van de eerste ronde, waarbij je duidelijk zag dat we topsnelheid misten”, aldus Verstappen, die de Duitser Sebastian Vettel moest laten passeren, op de website Verstappen.nl. Na een goede pitstop maakte Verstappen die plaats verlies op Vettel weer goed. ,,We hadden een goede strategie, waardoor we terugkwamen op de tweede plaats. We reden daarna onze eigen race en probeerden Hamilton te volgen. Op het einde wisten we dat de tweede plek het maximaal haalbare resultaat was, dus dat hebben we binnengehaald.”

Verstappen had zondag, net als zaterdag tijdens de kwalificatie, enkele problemen met zijn motor. ,,Ik kwam niet perfect weg bij mijn stop, maar ook achter de safetycar stotterde de wagen wel eens en sprong hij soms in zijn ‘neutraal’. We hadden wat problemen, maar evengoed ben ik erg blij met de tweede plaats.”

Mede dankzij de goede pitstop, waarbij Verstappen zij aan zij met Vettel de baan opkwam en hem net voorbleef, werd de Limburger uitgeroepen tot beste coureur van de dag. De fans verkozen Verstappen dit seizoen één keer eerder, tijdens zijn zege in Oostenrijk.