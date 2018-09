Weertman en Van Rouwendaal vierde in China

Langeafstandszwemmers Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal zijn beiden op de vierde plaats geëindigd bij de zevende wedstrijd om de wereldbeker openwater in het Chinese Chun’An.

De warmte deed de zwemmers voorzichtig beginnen aan de wedstrijd over 10 kilometer. ,,Hierdoor konden heel veel Chinezen het tempo bijhouden. Dat was niet prettig, want eigenlijk zwommen ze in de weg”, vertelde olympisch kampioen Weertman. ,,Het kostte mij in ieder geval veel energie.” Weertman had in de sprint geen antwoord op de Brit Jack Burnell, die in 1.56.34 de wedstrijd won.

Van Rouwendaal vond de vierde plaats een meevaller: ,,Ik heb pas zeven keer getraind. Daarom begon ik ook rustig. Op het eind was ik niet echt moe. Het had dus beter gekund, maar door de warmte wist ik ook niet hoe mijn lichaam zou reageren.” De Chinese Xin Xin was de snelste in 2.06.22.

Marcel Schouten eindigde als vijftiende.