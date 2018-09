Wereldrecord Kipchoge bij marathon Berlijn

Eliud Kipchoge heeft bij de marathon van Berlijn het wereldrecord verbeterd. De Keniaan had voor de 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad 2.01.40 nodig. Daarmee bleef Kipchoge ruim onder de recordtijd van zijn landgenoot Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn 2.02.57 klokte.

De 33-jarige Kipchoge zag dit voorjaar een serieuze poging nog mislukken. Hij won weliswaar de marathon van Londen, maar leverde in de slotfase van de wedstrijd te veel in op het recordschema en finishte in 2.04.17. De olympisch kampioen had tot zondag zijn persoonlijk record op 2.03.05 staan. Die tijd noteerde hij in 2016 in Londen.

Kipchoge won de race in Berlijn, algemeen beschouwd als de snelste marathon ter wereld, al twee keer eerder. Dat was in 2015 (2.04.00) en in 2017 (2.03.32). Hij heeft nu de laatste negen marathons die hij liep allemaal gewonnen.