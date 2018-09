Yates nieuwe nummer 1 in WorldTour

Vuelta-winnaar Simon Yates is de nieuwe leider in het klassement van de WorldTour. De Britse wielrenner van Mitchelton-Scott steeg negen plaatsen en neemt de koppositie over van wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije.

Alejandro Valverde, vijfde in de Ronde van Spanje, springt van de elfde naar de derde stek. Tourwinnaar Geraint Thomas is vierde. Tom Dumoulin zakte als eerste Nederlander twee plaatsen, naar de tiende plek.

Steven Kruijswijk, vierde in de Vuelta, klom van de 32e naar de 17e plaats. De nummers twee en drie van de Ronde van Spanje, de Spanjaard Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel López (+22), zijn terug te vinden op respectievelijk de 24e en 13e stek.

In het teamklassement blijft Quick-Step Floors met een ruime voorsprong nummer 1, voor Sky. Team LottoNL-Jumbo bleef negende.