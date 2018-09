Amazone Blom sluit eventing af als zestiende

De Nederlandse eventingamazone Merel Blom is op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon als zestiende geëindigd. Blom maakte één fout op het laatste onderdeel, het springen, en eindigde met haar paard Rumour Has It N.O.P. op 35,6 punten.

De titel ging naar de Britse Rosalind Canter met Allstar B. Ze sloot na een foutloze doorgang af met 24,6 punten en bleef de Ier Padraig McCarthy en de Duitse Ingrid Klimke voor.

Ralf Kooremans eindigde als 41e met 56,9 punten en Theo van de Vendel als 48e met 62,4 punten. Renske Kroeze beëindigde haar eerste WK als 51e met 65,1 punten. De Nederlandse ploeg sloot de eventingcompetitie af als tiende. Het goud ging naar Groot-Brittannië voor Ierland en Frankrijk.