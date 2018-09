Basketballer Wade gaat nog één jaar door

De Amerikaanse basketballer Dwyane Wade gaat nog één jaar door in de NBA. De 36-jarige doet dat bij zijn grote liefde Miami Heat, waarbij hij begin dit jaar terugkeerde na uitstapjes naar Chicago Bulls en Cleveland Cavaliers. ,,Nog één seizoen, nog één laatste dans”, zegt Wade in een videoboodschap van bijna 10 minuten, waarin hij zijn beslissing om door te gaan toelicht.

De Amerikaan overwoog te stoppen en had ook een lucratief aanbod uit China op zak, maar hij wil nog een jaar schitteren in de NBA. ,,Laten we nog één jaar samen genieten, laten we samen dit jonge team helpen”, zei Wade tegen de fans. ,,Laten we met elkaar een mooi slotstuk toevoegen aan mijn carrière.”

De Amerikaan veroverde met Miami Heat in 2006, 2012 en 2013 de titel in de NBA. Wade werd de eerste keer ook uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale. Van 2010 tot en met 2014 vormde hij met LeBron James en Chris Bosh de ‘Big Three’ bij de ploeg uit Miami. Met het nationale team veroverde Wade in 2008 en 2012 de olympische titel.