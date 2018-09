Judoploeg gaat voor twee medailles op WK

De wereldkampioenschappen judo in Bakoe zijn voor bondscoach Maarten Arens geslaagd als zijn ploeg twee medailles mee naar huis neemt. ,,Dat was ook de doelstelling van vorig jaar, maar toen wonnen we helaas niets”, blikt hij vooruit op de mondiale titelstrijd in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Arens mist met de geblesseerde Kim Polling en Tessie Savelkouls twee belangrijke medaillekandidaten. Kansen liggen er in de klasse tot 78 kilogram met de aanvoerster van de wereldranglijst Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk, de enige oud-wereldkampioene in de huidige judoselectie. Michael Korrel (- 100 kg) en Frank de Wit (-81 kg) staan tweede op de wereldranglijst. Henk Grol is overgestapt naar de zwaargewichten en greep daar eerder dit jaar brons op de EK.

De WK beginnen donderdag met de lichtste gewichtsklassen en eindigen een week later met de gemengde teamwedstrijden. ,,Die nemen we zeker serieus”, zegt Arens. ,,Want dat is ook een nieuw onderdeel op de Spelen van Tokio en dus een extra kans op een medaille. We bekijken tijdens de WK wie we daarvoor gaan selecteren.”

Arens neemt in totaal achttien judoka’s mee naar Bakoe, waaronder zeven debutanten. Amber Gersjes, Dewy Karthaus, Sanne Vermeer, Hilde Jager, Roy Koffijberg, Tornike Tsjakadoea en Jesper Smink doen voor het eerst mee aan de mondiale titelstrijd, waar veel punten voor olympische kwalificatie zijn te verdienen.

,,Naast de bekende namen die we al vroeg hebben geselecteerd, positioneren we in een aantal klassen jonge judoka’s”, legt Arens uit. ,,Enerzijds omdat ze veel progressie hebben laten zien, maar ook om ons voor de olympische gemengde teamwedstrijd in Tokio 2020 te plaatsen.”

WK-selectie: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Dewy Karthaus (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Hilde Jager (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Roy Koffijberg, Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Sam van ’t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).