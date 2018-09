Vijfde titel Dixon in IndyCar Series

De Nieuw-Zeelandse coureur Scott Dixon heeft voor de vijfde keer de titel gepakt in de IndyCar Series. Een tweede plek in de slotrace in Sonoma volstond voor Dixon om de eindzege veilig te stellen. De winst ging naar de Amerikaan Ryan Hunter-Reay.

Dixon moest in Californië alleen Alexander Rossi in de gaten houden. Die voormalig Formule 1-coureur botste in de openingsronde echter achterop de bolide van zijn teamgenoot Marco Andretti en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Rossi moest zich na een pitstop vanaf de laatste plaats naar voren zien te werken. Hij kwam niet verder dan plek zeven en kon Dixon niet van diens vijfde titel in de IndyCars afhouden. De Nieuw-Zeelander was in 2003, 2008, 2013 en 2015 ook al de beste in de Amerikaanse raceserie.

Dixon won dit seizoen drie van de zeventien grands prix. In de beroemde Indy 500 kwam hij als derde over de streep. Dixon krijgt volgend jaar mogelijk concurrentie van Fernando Alonso. De Spanjaard is bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1 en wil dolgraag de Indy 500 winnen om zijn ‘Triple Crown of Motorsport’ compleet te maken. Hij heeft de Grote Prijs van Monaco en de 24 Uur van Le Mans al op zijn erelijst staan.