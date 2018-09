Sjarapova zet al een punt achter het seizoen

Tennisster Maria Sjarapova heeft al een punt gezet achter haar seizoen. De 31-jarige Russin komt dit jaar vanwege fysieke problemen niet meer in actie en slaat de komende toernooien van Peking, Tianjin en Moskou over. Sjarapova gaat toewerken naar het WTA-evenement in Shenzhen, in de eerste week van 2019.

De voormalig nummer 1 van de wereld zou in Tianjin de titel verdedigen die ze vorig jaar had gewonnen. Dat betekende toen haar eerste en vooralsnog enige titel sinds ze terugkeerde van een lange schorsing vanwege meldoniumgebruik. ,,Helaas moet ik mezelf de tijd geven om te herstellen van mijn blessure”, zegt de Russin.

Sjarapova speelde dit jaar elf toernooien, zonder al te veel succes. Alleen op gravel boekte ze aardige resultaten. Op Roland Garros bereikte ze de kwartfinales, op het gras van Wimbledon werd de huidige nummer 24 van de wereld direct uitgeschakeld. Haar laatste optreden was op de US Open, waar de vijfvoudig grandslamwinnares in de vierde ronde moest buigen voor de Spaanse Carla Suárez Navarro.