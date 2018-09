Ajax keert terug in Champions League

Ajax is weer terug op het podium waarop de club zo graag wil acteren. In een tot aan de nok toe gevulde Johan Cruijff ArenA begint het elftal van trainer Erik ten Hag om 18.55 uur aan een thuiswedstrijd tegen AEK Athene.

De opdracht voor Ajax is duidelijk tijdens de eerste wedstrijd in bijna vier jaar in de Champions League. Alleen een zege telt. Bayern M√ľnchen en Benfica, de overige tegenstanders in de poule, worden namelijk beduidend hoger aangeslagen dan de kampioen van Griekenland.

De verwachting is dat coach Ten Hag zijn basisformatie van de afgelopen weken niet gaat wijzigen. Dat zou betekenen dat David Neres weer vlak achter Klaas-Jan Huntelaar gaat spelen en Hakim Ziyech en Dusan Tadic een vrije rol op de flanken krijgen.