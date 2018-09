Korevaar vervangt Stultiens op WK wielrennen

Jeanne Korevaar is door bondscoach Thorwald Veneberg aangewezen om de wegwedstrijd te rijden bij de WK wielrennen in Innsbruck. De renster van WaowDeals vervangt de geblesseerde Sabrina Stultiens. De wegwedstrijd voor de vrouwen is op 29 september.

Stultiens kwam vorige week, een dag van de start van de Ronde van de Ardèche, ten val. Daarbij blesseerde ze zich aan haar hoofd. Het WK blijkt nu te snel voor haar te komen. Korevaar (21) boekte begin deze maand haar eerste overwinning bij de elitevrouwen: ze won een rit in de Ronde van België. Eerder won ze al het jongerenklassement in de Boels Ladies Tour.