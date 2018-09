Schuttert: jammer van die ene balk

Met een optreden van Frank Schuttert in het onderdeel jachtspringen zijn ook voor de Nederlandse springruiters de Wereldruiterspelen in Tryon begonnen. Met Chianti’s Champion maakte hij één springfout, die in de rubriek waar het gaat om de tijd wordt omgezet in strafseconden.

In grote lijnen was Schuttert tevreden. ,,Ik vond dat mijn paard heel goed sprong en het hele parcours liep zoals we dat hadden gepland. Behalve bij die ene balk natuurlijk. Ik dacht dat we hem heel nipt raakten. Het is doodzonde, maar er komen nog een paar dagen om dit goed te maken.”

Later op de dag komen voor TeamNL nog Marc Houtzager, Jur Vrieling en Harrie Smolders in actie. Het eerste onderdeel telt mee voor zowel het landen- als het individuele klassement.