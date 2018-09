Springruiters goed van start op WK

De Nederlandse springruiters zijn goed begonnen aan de Wereldruiterspelen. Bij het eerste onderdeel, een op tijd verreden jachtparcours, bleven Harrie Smolders (Don VHP Z), Jur Vrieling (VDL Glasgow vh Merelsnest) en Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero) foutloos. Alleen Frank Schuttert maakte met Chianti’s Champions een springfout, wat tot extra strafpunten leidde.

In het tussenklassement van de landenwedstrijd staat TeamNL nu tweede. Het verschil met nummer één Zwitserland is gering. Smolders is de best geklasseerde Nederlander in het individuele klassement, met de voorlopige zevende plaats. De Zwitser Steve Guerdat leidt met Bianca. Ook hier zijn de verschillen klein.

Oranje, onder leiding van bondscoach Rob Ehrens, is titelverdediger in de landenwedstrijd.