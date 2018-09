Bautista Agut beëindigt tennisloopbaan Joezjni

De tennisloopbaan van Michail Joezjni is voorbij. De 36-jarige Rus verloor donderdag in Sint-Petersburg in de tweede ronde van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-7 (6) 6-3 3-6.

Joezjni maakte eind juli bekend dat het toernooi in Sint-Petersburg zijn laatste zou zijn. Tien jaar terug stond de tennisser op de wereldranglijst op de achtste plaats. Dat is zijn hoogste ranking ooit. Joezjni won tien toernooien op de ATP Tour, onder meer in Rotterdam in 2007. Zijn laatste eindzege was in 2013 in Valencia.