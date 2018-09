Contractbreuk Van Aert juridisch getoetst

Sniper Cycling, het bedrijf achter wielerploeg Veranda’s Willems-Crelan, weigert de eenzijdige contractbreuk van de Belgische wielrenner Wout van Aert te aanvaarden. De wereldkampioen veldrijden verbrak maandagavond zijn overeenkomst met het procontinentale team, dat nog een jaar liep, om ,,dringende redenen”. De teamleiding gaat daarmee echter niet akkoord. De zaak is nu overgedragen aan de advocaten van Sniper Cycling.

Van Aert besloot zijn contract in te leveren nadat zijn werkgever buiten hem om voor volgend seizoen een fusie had doorgevoerd met het Nederlandse Roompot. Die voorgenomen samenvoeging zou zonder de Belgische kopman nu onzeker zijn geworden.

Van Aert is van plan om komende zondag in Waterloo en een week later in Iowa City te starten. Hij zal deze eerste twee wereldbekercrossen van het seizoen volgens zijn advocaat afwerken als onafhankelijke renner, met een andere fiets en in een ander shirt.