Therese Klompenhouwer heeft voor de derde keer in haar loopbaan de wereldtitel in het driebanden behaald. De Nederlandse biljartster deed dat donderdag in Izmir in Turkije. Klompenhouwer versloeg in de eindstrijd de Japanse favoriete Orie Hida met 30-24. Eerder op de dag rekende de 35-jarige Klompenhouwer af met de Turkse kampioene Gülsen Degener.

Klompenhouwer behaalde in 2014 haar eerste wereldtitel en in 2016 haar tweede.