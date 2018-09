Titelverdedigster Wozniacki al klaar in Tokio

Caroline Wozniacki is in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Tokio uitgeschakeld. De Deense titelverdedigster verloor met 6-2 2-6 6-4 van de Italiaanse Camila Giorgi, de nummer 37 van de wereld.

De als eerste geplaatste Wozniacki, toegelaten met een wildcard, stond binnen een mum van tijd met 5-1 achter. Na het verlies van de eerste set herstelde ze zich knap en in de beslissende set nam ze een 2-0 voorsprong. In het restant won ze echter nog maar twee games. Giorgi maakte het af met een lovegame, waarin ze de nodige hulp kreeg van de slordige Deense.

Vorig jaar was Wozniacki in de Japanse hoofdstad in de eindstrijd te sterk voor de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova.